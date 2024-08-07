Foça Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Foça'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir sahil güvenlik helikopteri tarafından bir lastik bot tespit edildi.

Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması

Helikopterin tespiti sonrası, sahil güvenlik botu lastik bottaki gruba müdahalede bulunarak 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu bu göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.