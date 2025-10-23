Foça'da Sağanak: Metrekareye 1,5 Saate Yaklaşık 144 Kilogram Yağış

Foça'da 1,5 saatte metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştü; dere taştı, ev ve iş yerleri ile araçlar etkilendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:29
Foça'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Şiddetli yağış sonucu cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı; araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte zorlandı ve bazı araçlar mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde dere taştı

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağışın artmasıyla taştı. Yükselen su nedeniyle sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

