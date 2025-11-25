Folkart Academy 2025-2026 Tiyatro Eğitimleri Başlıyor

Folkart Academy 2025-2026 Tiyatro Dönemine Başlıyor
İzmir merkezli Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminde tiyatro odaklı yeni bir eğitim programı sunuyor. İlk dersler, noter huzurunda belirlenen yetişkin grubu için 29 Kasım Cumartesi başlayacak; ikinci ve üçüncü yetişkin grupları 2026’da eğitime alınacak.
Başvurular ve Çocuk Programı
Çocuk grubu için başvurular folkartakademi.com üzerinden sürüyor ve son başvuru tarihi 11 Ocak 2026 olarak açıklandı. 10-14 yaş arası çocukların tiyatro atölyeleri ise 17 Ocak-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Folkart'tan Toplumsal Bir Sanat Yatırımı
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni dönemle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sanat eğitimi, bir toplumun estetik bilincini güçlendiren, bireyin düşünme, ifade ve dönüştürme kapasitesini geliştiren en önemli alanlardan biridir. Folkart Academy’yi sadece bir eğitim programı olarak değil, İzmir’in kültürel hafızasını zenginleştiren, gençlerin yaratıcı potansiyelini açığa çıkaran bir kamusal katkı olarak görüyoruz. Eğitimi, kültürü ve sanatı uzun vadeli bir toplumsal yatırım olarak ele alıyoruz".
Tiyatro Merkezli Eğitim İçeriği
Proje Koordinatörlüğünü Volkan Severcan’ın üstleneceği program, oyunculuk, yaratıcı drama, reji, diksiyon, senaryo, hareket, nefes-beden çalışmaları, bale, ses-müzik, dramatik yazarlık ile oyun ve rol incelemelerini kapsayacak. Tüm eğitimler ücretsiz olup, çocuk (10-14 yaş) ve yetişkin (15 yaş ve üzeri) grupları ayrı sınıflarda yürütülecek.
Yetişkin Programı Takvimi
Yetişkin grubunun dersleri Cumartesi ve Pazar günleri 11:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacak. Dönem takvimi şu şekilde:
İlk dönem: 29 Kasım Cumartesi - 28 Aralık Perşembe
İkinci dönem: 14 Mart 2026 - 12 Nisan 2026
Üçüncü dönem: 9 Mayıs 2026 - 7 Haziran 2026
Çocuk Programı ve Seçim Süreci
Çocuk grubu eğitimi Cumartesi ve Pazar günleri 11:00 - 13:00 veya 14:00 - 16:00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular çevrimiçi alınacak ve katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
Programın Amaçları
Folkart Academy, oyunculuğa meraklı, oyunculuğu meslek edinmek isteyen veya mesleğinde oyunculuk enstrümanlarını kullanmak isteyen kişilere temel oyunculuk eğitimi vermeyi hedefliyor. Program, yetenekli bireyleri tespit ederek sanat okullarına yönlendirilmesini desteklemeyi ve İzmir’in kültür-sanat ekosistemine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyor.
Eğitmen Kadrosu
Oyunculuğa Giriş Doğaçlama - Volkan Severcan
Sahne - Gürol Tonbul
Sahne - İbrahim Raci Öksüz
Diksiyon - Hülya Savaş
Yaratıcı Drama - Ziya Kürküt
Eleştiri Teknikleri - İbrahim Sarıtaş
Oyunculuk ve Reji - Bora Severcan
Yaratıcı Drama / Sahne - Şule Demirezen
Ses ve Müzik - Hasan Alptekin
Sahne - Arif Akkaya
Senaryo - Aykut Aygün
Hareket, Nefes, Beden, Bale - Aslı Çilek
Dramatik Yazarlık - Oyun ve Rol İncelemesi - Haluk Işık
Not: Başvuru ve detaylı bilgi için folkartakademi.com adresi üzerinden işlem yapılacaktır.
