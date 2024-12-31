Ford, Hacklenen X Hesabında Filistin Destekli Mesajları Açıkladı

Ford'dan Hackleme Açıklaması

ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen ve İsrail karşıtı mesajlar içeren X hesabının hacklendiğini resmi olarak duyurdu.

Israrla Duyurulan Açıklama

Şirket, X platformundan yaptığı açıklamada, ilgili hesabın "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi. Paylaşılan içeriklerin "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulandı. Ford, bu durum üzerine "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" ifadesine yer verdi.

Hacklenen Hesaptan Paylaşılan Mesajlar

Ford'un resmi X hesabından, geçtiğimiz günlerde "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" gibi mesajlar paylaşılmıştı. İddia edilen hackleme olayının ardından söz konusu paylaşımlar hızla silinmiştir.