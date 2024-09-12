Francine Kasırgası Louisiana'yı Vurdu

Francine Kasırgası Louisiana'da Etkili Olmaya Devam Ediyor

ABD'nin Meksika Körfezi'nde bulunan Louisiana eyaletini etkisi altına alan Francine Kasırgası, kategori 2 şiddetinde güçlü rüzgarlar ve yoğun yağışlarla bölgeyi sarstı.

Kasırganın Gücü ve Etkileri

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), 160 kilometreye kadar ulaşan rüzgar hızıyla kasırganın “hayati tehlike oluşturabilecek” bir tehdit olduğunu bildirdi. Ulusal Meteoroloji Dairesi ayrıca, şiddetli yağışların yanı sıra bölgesel sellere yol açma potansiyeline de dikkat çekti.

Halkın Uyarılması

NWS, kasırganın etkisi geçene kadar halkı evde kalmaya ve sahil bölgelerinden uzak durmaya çağırdı. Eyalet genelinde, elektrik ve telekomünikasyon altyapısında önemli kesintiler yaşandı. Kasırganın etkilerinin gün içerisinde devam edeceği belirtiliyor.