Fransa, 6 Yeni Nükleer Reaktör İnşa Edecek

Fransa, 6 yeni Avrupa basınçlı su reaktörü (EPR) inşa etmeyi planladığını duyurdu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılından bu yana ulusal nükleer politikaların belirlenmesi için atılan adımlar çerçevesinde, Nükleer Politika Konseyi (CPN) dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Yeni Reaktörlerin İnşa Yerleri

Toplantıda, mevcut nükleer santrallerin bulunduğu Penly, Gravelines ve Bugey bölgelerinde 6 yeni EPR'nin inşa edilmesine karar verildi. Reaktörlerin ilkinin 2038 yılına kadar devreye girmesi bekleniyor.

Enerji Stratejisi

Yeni nükleer reaktörlerin, Fransa’nın mevcut jeopolitik çerçevede uranyum egemenliğini sağlamasına yardımcı olacağı ifade edildi. Ülkede nükleer enerji, elektrik üretiminin ana kaynağını oluşturuyor ve Fransızların elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i nükleer enerjiden elde ediliyor.

Buna ek olarak, Fransa, yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde, nükleer enerjinin diğer enerji kaynakları arasındaki oranını 2035 yılına kadar %50'ye düşürmeyi hedefliyor.