Fransa: Afganistan'daki İnternet Kesintisi Endişe Verici

Fransa, Taliban'ın internet ve telekom kararını kınadı; BM ve sivil toplumun faaliyetlerinin kısıtlanmasının insani ve ekonomik krizi ağırlaştırdığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:19
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Fransa, Afganistan'da internet ve telekomünikasyon hizmetlerinde yaşanan kesintileri derin endişe ile karşıladığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taliban'ın bu kararının ülke genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerini askıya alma yönünde atılan bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet kapasitesini kısıtlayarak mevcut insani ve ekonomik krizi daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Fransa, hizmetlerin bir an önce yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Yerel basın ve sosyal medya kayıtları

Afganistan yerel basınında, yönetimin kararıyla bazı kentlerde birkaç haftadır fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer aldı. Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisi 29 Ekim tarihinde yerel saatle 17.00 civarında başladı.

Afgan yönetiminin açıklaması

Afganistan yönetimi ise ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, alınan kararın insan haklarına yönelik yeni bir saldırı olduğu kaydedilerek, hizmetlerin yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

