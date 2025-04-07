Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze İçin Mısır'da Üçlü Zirvede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze gündemli üçlü zirve için Mısır'a geldi. Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Dün Mısır'a ulaşan Macron'un hedefi, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı üçlü zirvede Mısır ve Ürdün ile iş birliği yaparak acil ateşkes sağlamak ve bölgedeki sükûneti yeniden tesis etmektir. Ayrıca, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası konusunda hazırladığı planların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Mısır resmi ajansı MENA'nın bildirdiğine göre, Sisi ve Macron'un gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından genişletilmiş bir oturum yapılacak. Bu oturumda iki ülke arasında birçok anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması öngörülüyor. Yapılacak olan ortak basın toplantısında da, karşılıklı sağlık, ulaşım, su ve yenilenebilir enerji gibi alanları kapsayan söz konusu anlaşmaların detayları paylaşılacak.

Macron'un ziyaretinin en önemli gündem maddesi, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile birlikte gerçekleştireceği zirve olacak. Zirve, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye yoğun saldırılarını yeniden başlattı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı İsrail ordusu şiddetli saldırılarına tekrar başladı. Bu saldırılar sonrasında, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1335 Filistinli hayatını kaybetti ve 3,297 kişi yaralandı.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50,695’e, yaralı sayısı ise 115,338’e ulaştı.