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Fransa'da 2025 Bütçesi Senato'da Onaylandı

Fransa, 2025 bütçesini Senato'da 219 oyla kabul etti, muhalefetin gensoru önergesi yeterli destek bulamadı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:43
Fransa'da 2025 Bütçesi Senato'da Onaylandı

Fransa'da muhalefet ile hükümet arasında tartışmalara yol açan 2025 bütçesi sonunda onaylandı. Geçen yıl sonu itibarıyla onaylanması gereken, ancak yaşanan hükümet krizleri nedeniyle geciken bütçe, Senato'daki oylamanın ardından kabul edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, özellikle kamu borçları nedeniyle sıkıntıda olan Fransa'da, Merkez sağcıların çoğunlukta olduğu Senato, 2025 bütçesini 107'e karşı 219 oyla onayladı. Bu karar, Başbakan François Bayrou hükümetinin, azınlıkta olduğu Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te oylama yapmadan geçirdiği bütçe tasarısının ardından geldi.

Bayrou hükümeti, 2025 bütçe tasarısını meclisten geçirmek için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurdu. Bu süreçte, muhalefetteki solcu partiler hükümete karşı gensoru önergesi sunmasına rağmen, Sosyalist Parti (PS) ve Ulusal Birlik (RN) gibi en büyük partilerin desteğini alamadı ve önerge, hükümeti düşürmek için yeterli desteği bulamadı.

Bu bütçe tasarısı, daha önce merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine de neden olmuştu. Hükümetin bu şekilde, 2025 bütçe tasarısını geçirmeyi başarması, politik olarak önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

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