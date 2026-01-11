Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim: Yakın Doğu Üniversitesi'nde Güncel Yaklaşımlar

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 'Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim' etkinliğinde uzmanlar, astım tanısı, tedavisi ve hasta yönetiminde güncel yaklaşımları paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:32
Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim: Yakın Doğu Üniversitesi'nde Güncel Yaklaşımlar

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 'Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim' eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen eğitim programı, astım tanısı, tedavisi ve hasta yönetimine ilişkin güncel yaklaşımları gündeme taşıdı. Tıp Fakültesi ve Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, klinik uygulamalara doğrudan katkı sağlayacak bilgiler suntu.

Etkinlik ve katılımcılar

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen programda Dr. Fikri Koray konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin danışmanlığını Prof. Dr. Nerin Nadir Bahçeciler Önder üstlenirken, moderatörlüğünü Prof. Dr. Gamze Mocan ve Prof. Dr. Emrah Ruh yaptı. Soru-cevap bölümünün de yer aldığı oturum, interaktif bir formatta tamamlandı.

Astımda tanı ve klinik değerlendirme

Dr. Fikri Koray sunumunda, astım tanısında doğru öykü alımının ve klinik bulguların değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Farklı yaş gruplarında astımın değişen klinik özellikleri ele alınırken, güncel kılavuzlar doğrultusunda uygulanan tanı yöntemleri ve tedavi stratejileri ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Dr. Koray, ayrıca bireyselleştirilmiş hasta yönetimi, ilaç tedavisinde doğru planlama, astım ataklarının önlenmesine yönelik koruyucu stratejiler ile tedaviye uyumun artırılması ve hasta-hekim iletişiminin tedavi başarısındaki rolü üzerinde durdu. Klinik uygulamalarda sık karşılaşılan sorunlara ilişkin örnekler de katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimin hedefi ve etkisi

Program, hekimlerin güncel bilimsel veriler ışığında bilgi paylaşımında bulunmasını ve klinik uygulamalara yönelik deneyimlerini geliştirmesini amaçladı. Etkinlik, katılımcıların hasta yönetimi ve tedavi planlamasında uygulayabilecekleri pratik bilgiler sunarak, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hedefledi.

Sonuç: Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği 'Astımda Tanı, Tedavi ve Yönetim' etkinliği, astım bakımında güncel yaklaşımları paylaşarak klinik uygulamalara doğrudan katkı sağlayacak bir platform sundu.

