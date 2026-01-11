Arnavutköy İlk Sırada: 2025 İstanbul İlçe Belediyelerinin Sosyal Medya Etkileşimleri

2025 sosyal medya etkileşimlerinde Arnavutköy Belediyesi 681 bin 149 etkileşimle ilk sırada; Kadıköy 647 bin 852, Beylikdüzü 291 bin 23.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 09:14
İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları 2025 verilerine göre karşılaştırıldı. X, Instagram ve Facebook platformlarındaki toplam etkileşimler değerlendirildi ve listenin zirvesine Arnavutköy Belediyesi yerleşti.

Sıralama ve etkileşim rakamları

Açıklanan verilere göre İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya etkileşimlerinde öne çıkan ilk üç şöyle sıralandı: Arnavutköy Belediyesi 681 bin 149 etkileşimle birinci, Kadıköy Belediyesi 647 bin 852 etkileşimle ikinci ve Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü oldu.

Yeni Medya Akademi örnek model olarak gösteriliyor

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, belediyenin medya ve iletişim çalışmalarında öne çıkan başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Akademi bünyesinde sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, editörlük ve yeni nesil medya alanlarında eğitimler veriliyor. Uygulama odaklı yapısıyla gençler ve girişimcilere yönelik çalışmalara odaklanan akademi, kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek model olarak gösteriliyor.

