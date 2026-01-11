Medicana Bursa Korosu 'Yeni Yıla Merhaba' konseriyle Bursalıları büyüledi

Hastane çalışanları sanatla buluştu

Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarından oluşan Medicana Türk Sanat Müziği Korosu, Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Hekim, hemşire ve personelden oluşan topluluk, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı.

Koronun sunduğu etkinlik, Spor ve sanat projeleriyle bilinen Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarının sanat alanında da iddialı olduğunu gösterdi.

Katılımcılar ve mekan

Konser, Şef Salih Berkmen yönetiminde "Yeni Yıla Merhaba Konseri" adıyla BAOB Oditoryumu'nda gerçekleşti. Konserin sunuculuğunu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun üstlendi.

Etkinlik; Medicana Sağlık Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi, CEO’su, Genel Koordinatörü Sayın Reha Özkaya, Medicana Sağlık Grubu Satın Alma ve Lojistik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bozkurt, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Milli, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Aylin Konya, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi ve İzmir Medicana Hastanesi Koro Şefi Dilek Şafak Çakar, TRT Sanatçısı Nusret Yılmaz, Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özarslan, Nilüfer Kadınlar Korosu Şefi Aysel Gürel, Çin Fahri Konsolosu Nejat Yahya, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük'ün katılımlarıyla izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Genel Müdürün mesajı

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olarak, bugün Türk Sanat Müziği ile Bursalı sanatseverlerin karşısına çıktık. Uluslararası arenada sağlık hizmetleri sunan bir grup olarak, böyle anlamlı bir etkinliğe destek vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Hastanesi olarak, sağlık hizmetleri ne kadar önemliyse, aynı oranda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almak bizim için bir o kadar önemli ve gurur verici. Tabii ki, bu etkinliklerimizin devamı da olacak. Mayıs ayında çok daha büyük bir organizasyonla yine birlikte olacağız. Mayıs ayında halk müziğine yönelik bir çalışmamız olacak ve bu etkinliğe de tüm Bursalıları bekliyoruz. Bugün burada sizlerle olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte çok güçlü bir şekilde yol alıyoruz, çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz"

Katılımcılar ve izleyiciler, korunun performansını beğeniyle karşıladı; etkinliğin ardından Medicana Bursa Hastanesi'nin sosyal sorumluluk ve kültürel projelerine devam edeceği vurgulandı.

