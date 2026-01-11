Görgel: Kahramanmaraş'a 21 Ayda 20 Milyar TL'yi Aşan Altyapı ve 71 Proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Şairler Tepesi'nde düzenlenen programda basınla bir araya geldi. Programda Başkan Görgel ile Vali Mükerrem Ünlüer, basının doğru bilgilendirmedeki rolüne vurgu yaparak gazetecilerin gününü kutladı.

Yatırımların genel tablosu

Görgel göreve geldikleri 21 aylık dönemde şehre yapılan yatırımları değerlendirdi. Görgel, Seçim sürecinde söz verdiğimiz 114 projemizin 71 tanesinin süreçlerini başlattık. Bu süreçte kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlarımızın toplam maliyeti 12 Milyar TL değerinde. ifadeleriyle yapılan çalışmaları özetledi ve merkezi hükümet desteğinin önemine dikkat çekti.

Proje ve kaynak dağılımı

Başkan, projelerin bazılarının tamamlandığını, bazılarının yapımının devam ettiğini belirterek yönetim anlayışlarını şöyle özetledi: "Katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı, dayanıklı, dirençli, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan ve eşsiz mirasına sahip çıkan bir şehir için çalışıyoruz."

Altyapıda dev hamle

Altyapı çalışmalarına ilişkin Görgel, Hiçbir belediye başkanı altyapı çalışmalarına girmek istemez. Biz göreve geldiğimizde çok ciddi altyapı problemi ile karşılaştık. Şehrimizin geleceği için bu yatırımları yapmak zorundaydık ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle şehrimizde Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesi kuruldu. Hibe, öz kaynak ve kredilerle 20 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırımla şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz. açıklamasını yaptı. Buna göre şehir genelinde 2 bin 300 kilometre altyapı, 40 içmesuyu deposu ve 6 arıtma tesisi inşa ediliyor; sudaki kayıp oranı yüzde 80’lerden 20’lere düşürülmesi hedefleniyor.

İçmesuyu yatırımları arasında Kısık Barajı, Menzelet Barajı’ndan Su Temini Projesi ve Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne İçmesuyu İletim Hattı gibi projeler yer alıyor.

Ulaşım ve araç yatırımları

Ulaşım için bugüne kadar 3 Milyar TL yatırım yapıldığını söyleyen Görgel, hizmet kalitesini artırmak amacıyla büyükşehir araç filosunun 144 yeni araç ile güçlendirildiğini belirtti. Yeni araçlar toplu taşıma, üstyapı, altyapı imalatları ve kar küreme gibi farklı alanlarda kullanılacak.

Bu sezon şehirde en büyük asfalt yatırımının hayata geçirileceğini; altyapısı tamamlanan arterlerin sıcak asfaltla yenileneceğini, ana arterlerin konforlu hale getirileceğini ve prestij caddeler kazandırılacağını ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Göksun ve Elbistan terminalleri yenilenip hizmete sunuldu; Afşin, Türkoğlu ve Andırın otogar projeleri ise hazırlanıyor.

Çevre yolları, kavşaklar ve raylı sistem planı

Kuzey Çevre Yolunun ihalesinin yapıldığını ve yüklenici firmanın şantiyesini kurduğunu belirten Görgel, 34 kilometrelik Güney Çevre Yolu için uygulama projesi safhasına geçildiğini aktardı. Sanayi Kavşağı'nda çalışmaların mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını, Sümbüllü Kavşağı projesinin Kayseri Yolu'na bağlanacağını ve Adana Yolu'ndan Sanayi Kavşağı'na bağlanan 35 metre genişliğinde yeni bir bulvar açılacağını söyledi. Ayrıca Tramvay için master planın tamamlandığını; 24 kilometre ve 27 duraklı planın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunulduğunu belirtti.

Çevre, enerji ve atık yönetimi

Çevreci yatırımlar kapsamında kuzey ilçelere kazandırılan Entegre Katı Atık Tesisi'nin 685 Milyon TL yatırımla tamamlandığını ve hizmete alındığını söyleyen Görgel, Enkaz Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nin 100 Milyon TL yatırımla günlük 4 bin ton enkaz ayrıştırma kapasitesine ulaştığını aktardı. Pazarcık'taki Güneş Enerji Santrali tamamlandı; şehirde Türkiye'de ilk olacak karbon yutak alanları hedefleniyor.

Sosyal destekler, spor ve kültür

Görgel sosyal belediyecilik kapsamında üreticilere 100 Milyon TL'yi aşan destek sağlandığını ve toplamda hemşehrilere 600 Milyon TL'nin üzerinde destek sunulduğunu vurguladı. Spor yatırımları arasında Kahramanmaraş Stadyumu inşasının sürmesi; aynı alana 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu kazandırılmasının planlandığı yer alıyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi spor vadisine dönüştürüldü, gençlik merkezleri, halı sahalar ve kültür merkezleri yapılıyor.

Kahramanmaraş’ın UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk "Edebiyat Şehri" olarak tescillenmesinin önemine değinen Görgel, Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kahramanmaraş Kalesi, Taş Köprü ve Kanlıdere Köprüsü restorasyonları ile tarihi mahallelerde kültür yolları oluşturulacağını bildirdi.

Programın sonu: Sorular ve cevaplar

Konuşmaların ardından Başkan Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı ve program sona erdi.

