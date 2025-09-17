Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu

Evine gönderilen ırkçı içerikli mektup sonrası Diouara şikayetini duyurdu

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden siyahi milletvekili Aly Diouara, evine gönderilen ırkçı içerikli bir mektup nedeniyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerden aldığı nefret içerikli tehdit telefonlarının ardından söz konusu mektubun kendisine ulaştığını bildirdi.

Milletvekili, korku ve yıldırma amaçlı girişimlerin kendisini boyun eğdirmeyeceğini vurgulayarak, resmi başvurusunu yaptığını ve görevine daha kararlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Diouara ayrıca evine gelen mektuba ait kareleri de paylaşarak, içeriği gözler önüne serdi.

Mektupta, ülkedeki siyahi ve Arapların Fransızların çoğunun umurunda olmadığı ve bu kişilerin ülkeyi yönetecek "entelektüel kapasiteye" sahip olmadığı iddia ediliyor.