Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu

LFI milletvekili Aly Diouara, evine ırkçı ifadeler içeren bir mektup gelmesi üzerine X üzerinden açıklama yapıp şikayetçi olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:10
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu

Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu

Evine gönderilen ırkçı içerikli mektup sonrası Diouara şikayetini duyurdu

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden siyahi milletvekili Aly Diouara, evine gönderilen ırkçı içerikli bir mektup nedeniyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerden aldığı nefret içerikli tehdit telefonlarının ardından söz konusu mektubun kendisine ulaştığını bildirdi.

Milletvekili, korku ve yıldırma amaçlı girişimlerin kendisini boyun eğdirmeyeceğini vurgulayarak, resmi başvurusunu yaptığını ve görevine daha kararlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Diouara ayrıca evine gelen mektuba ait kareleri de paylaşarak, içeriği gözler önüne serdi.

Mektupta, ülkedeki siyahi ve Arapların Fransızların çoğunun umurunda olmadığı ve bu kişilerin ülkeyi yönetecek "entelektüel kapasiteye" sahip olmadığı iddia ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa