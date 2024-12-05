DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

Fransa'da Barnier Hükümeti Düştü: Muhalefetten Erken Seçim Çağrısı

Fransa'da muhalefet, Barnier hükümetinin düşmesini memnuniyetle karşıladı ve erken seçim talep etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:25
Fransa'da Barnier Hükümeti Düştü: Muhalefetten Erken Seçim Çağrısı

Fransa’da Muhalefet Milletvekilleri Barnier Hükümetinin Düşmesini Kutladı

Fransa'da, muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 ay önce atadığı Michel Barnier yönetimindeki merkez sağcı hükümetin güvenoyu alamayarak düşmesini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Barnier hükümeti, Meclis'teki 574 milletvekilinden 331’inin gensoru önergesine destek vermesi sonucu görevine son verdi.

Macron'dan Yeni Başbakan Atama İsteği

Cumhurbaşkanı Macron’un, 5 Aralık tarihinde saat 20.00’de halka seslenerek, Barnier'nin yerine yeni bir başbakan atamak istediğini açıkladığı bildirildi.

Solcu Milletvekilleri: "Macron Sorumlu"

Hükümete karşı gensoru önergesi veren solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının önemli ortaklarından olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Barnier hükümetinin düşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Bu hükümet, Fransızların 7 Temmuz’daki oylarına karşı bir provokasyondu," diyerek durumu eleştirdi.

Erken Seçim Çağrısı

Panot, Macron’un istifasını gerektiren bir siyasi kriz içinde bulunduklarını vurgulayarak, "Bu çıkmazı aşmanın tek yolu erken cumhurbaşkanlığı seçimleridir," şeklinde konuştu.

Sosyalist Partisi'nden Macon’a Hitap

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, Macron’a iki turlu genel seçimlerin galibi olan solcu ittifattan bir başbakan atamasını istedi. Faure, "Fransızların sesinin duyulması gerekiyor," dedi.

Aşırı Sağcılar: "Fransızları Koruduk"

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, hükümetin düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız seçim Fransızları korumak içindi," ifadelerini kullandı. Le Pen, yeni başbakanın tüm Fransızlar için kabul edilebilir bir bütçe oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Barnier’nin Partisi Üzüntü Duyuyor

Merkez sağcı Valerie Pecresse, Barnier hükümetinin düşmesini "Fransa için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi. İki taraf arasında 2025 Bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
5
2024-DUS 2. Dönem Tercihleri 5-11 Aralık Arasında Açıklanacak
6
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti
7
Güney Kore'de Azil Önergeleri Kabul Edildi: Devlet Başdenetçisi ve Üç Savcı Görevden Alındı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var