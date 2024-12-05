Fransa'da Barnier Hükümeti Düştü: Muhalefetten Erken Seçim Çağrısı

Fransa’da Muhalefet Milletvekilleri Barnier Hükümetinin Düşmesini Kutladı

Fransa'da, muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 ay önce atadığı Michel Barnier yönetimindeki merkez sağcı hükümetin güvenoyu alamayarak düşmesini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Barnier hükümeti, Meclis'teki 574 milletvekilinden 331’inin gensoru önergesine destek vermesi sonucu görevine son verdi.

Macron'dan Yeni Başbakan Atama İsteği

Cumhurbaşkanı Macron’un, 5 Aralık tarihinde saat 20.00’de halka seslenerek, Barnier'nin yerine yeni bir başbakan atamak istediğini açıkladığı bildirildi.

Solcu Milletvekilleri: "Macron Sorumlu"

Hükümete karşı gensoru önergesi veren solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının önemli ortaklarından olan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Barnier hükümetinin düşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Bu hükümet, Fransızların 7 Temmuz’daki oylarına karşı bir provokasyondu," diyerek durumu eleştirdi.

Erken Seçim Çağrısı

Panot, Macron’un istifasını gerektiren bir siyasi kriz içinde bulunduklarını vurgulayarak, "Bu çıkmazı aşmanın tek yolu erken cumhurbaşkanlığı seçimleridir," şeklinde konuştu.

Sosyalist Partisi'nden Macon’a Hitap

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, Macron’a iki turlu genel seçimlerin galibi olan solcu ittifattan bir başbakan atamasını istedi. Faure, "Fransızların sesinin duyulması gerekiyor," dedi.

Aşırı Sağcılar: "Fransızları Koruduk"

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, hükümetin düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız seçim Fransızları korumak içindi," ifadelerini kullandı. Le Pen, yeni başbakanın tüm Fransızlar için kabul edilebilir bir bütçe oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Barnier’nin Partisi Üzüntü Duyuyor

Merkez sağcı Valerie Pecresse, Barnier hükümetinin düşmesini "Fransa için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi. İki taraf arasında 2025 Bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı belirtiliyor.