DOLAR
38,43 0,19%
EURO
43,48 0,54%
ALTIN
3.985,59 1,99%
BITCOIN
3.709.822,35 -1,95%

Fransa'da Bıçaklı Saldırı: Müslüman Genç Aboubakar Cisse Anıldı

Fransa'da camide namaz kılarken bıçaklanarak hayatını kaybeden Aboubakar Cisse, Paris'te düzenlenen anma etkinliğinde anıldı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:28
Fransa'da Bıçaklı Saldırı: Müslüman Genç Aboubakar Cisse Anıldı

Fransa'da Acı Kaybın Ardından Anma Etkinliği

Fransa, 25 Nisan'da namaz kıldığı sırada camide bıçaklanarak hayatını kaybeden Müslüman genç Aboubakar Cisse için başkent Paris'te anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, Paris Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de başladı ve Cisse'nin ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılardan Mesajlar

Etkinliğe katılanlar, ellerinde "Müslümanlara yönelik nefrete hayır", "Nefret mağduru Aboubakar Cisse" ve "Aboubakar Cisse için adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Soninke Dili ve Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Ousmane Diagana, yaptığı konuşmada, Cisse'nin sadece bir insan olarak değil, aynı zamanda Müslüman olarak da öldürüldüğünü vurguladı. Diagana, "(Cisse) Müslüman olduğu için öldürüldü. Evrakları olmadığı için öldürülmedi." ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerden Tepkiler

Etkinlikte bulunan Tunus asıllı Fransız komedyen Samia Orosemane, Cisse'nin ölüm haberini yurt dışındayken gözyaşları içinde öğrendiğini söyledi. Orosemane, bir insanın bu şekilde öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Cisse camide gönüllü hizmet ediyordu. Biz müminler olarak, en güzel ölümün Allah için namaz kılarken şehit olmak olduğunu biliyoruz." dedi.

Olayın Aydınlatılması

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde gerçekleşti. Cisse her hafta cuma namazı öncesi camiyi temizlemek için gönüllü olarak geliyordu. Zanlı, Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve Cisse bu teklifi kabul etmiştir. Ardından, namaz sırasında 40-50 kez bıçaklayarak kaçmıştır. Zanlı Olivier H., 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştur.

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar...

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse, başkent Paris'te anıldı.

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar...

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse, başkent Paris'te anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi
3
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü
4
Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
6
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu