Fransa'da Bıçaklı Saldırı: Müslüman Genç Aboubakar Cisse Anıldı

Fransa'da Acı Kaybın Ardından Anma Etkinliği

Fransa, 25 Nisan'da namaz kıldığı sırada camide bıçaklanarak hayatını kaybeden Müslüman genç Aboubakar Cisse için başkent Paris'te anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, Paris Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de başladı ve Cisse'nin ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılardan Mesajlar

Etkinliğe katılanlar, ellerinde "Müslümanlara yönelik nefrete hayır", "Nefret mağduru Aboubakar Cisse" ve "Aboubakar Cisse için adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Soninke Dili ve Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Ousmane Diagana, yaptığı konuşmada, Cisse'nin sadece bir insan olarak değil, aynı zamanda Müslüman olarak da öldürüldüğünü vurguladı. Diagana, "(Cisse) Müslüman olduğu için öldürüldü. Evrakları olmadığı için öldürülmedi." ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerden Tepkiler

Etkinlikte bulunan Tunus asıllı Fransız komedyen Samia Orosemane, Cisse'nin ölüm haberini yurt dışındayken gözyaşları içinde öğrendiğini söyledi. Orosemane, bir insanın bu şekilde öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Cisse camide gönüllü hizmet ediyordu. Biz müminler olarak, en güzel ölümün Allah için namaz kılarken şehit olmak olduğunu biliyoruz." dedi.

Olayın Aydınlatılması

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde gerçekleşti. Cisse her hafta cuma namazı öncesi camiyi temizlemek için gönüllü olarak geliyordu. Zanlı, Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve Cisse bu teklifi kabul etmiştir. Ardından, namaz sırasında 40-50 kez bıçaklayarak kaçmıştır. Zanlı Olivier H., 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştur.

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse, başkent Paris'te anıldı.

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse, başkent Paris'te anıldı.