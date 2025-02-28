Fransa'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlendi

Türkiye'nin Vizyonu Paris'te Anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı bir panel düzenledi. Pullman Paris Tour Eiffel Oteli'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Panelin Amacı ve İçeriği

Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Erman Akıllı'nın üstlendiği panel, dünyanın daha adil olması için atılması gereken adımları ele aldı. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajıyla başladı.

Paris Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği Mahalli Katip Şelale Sarıtaylı-Alvado, panelin amacının uluslararası kurumların reformu üzerine tartışmalara katkı sağlamak ve Türkiye'nin "Daha Adil Bir Dünya" vizyonunu gündeme taşımak olduğunu belirtti. Sarıtaylı-Alvado, uluslararası kuruluşların sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki etkinliğinin giderek azaldığını vurguladı.

Reform İhtiyacı

Fransa II - Pantheon Assas Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Alexandra Novosseloff, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reform ihtiyacının uzun süredir gündemde olduğunu, ancak teori ile pratik arasında önemli bir uçurum bulunduğunu ifade etti. BMGK'nin Gazze konusundaki etkisizliğine dikkat çekerek, veto hakkı tartışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oktay Tanrısever, BM kurumlarının reformunun iklim değişikliği gibi ortak sorunlar için daha etkin adımlar atılabilmesi adına gerekli olduğunu kaydetti.

BMGK Üyelerinin Fedakarlığı

Düşünce kuruluşu Geopragma'nın kurucusu Dr. Caroline Galacteros, BM'nin etkinliğinin sorgulandığını ve BMGK'nın reform gerekliliğine dikkat çekti. Galacteros, "5 daimi üye hariç, herkesin fedakarlık etmek zorunda kaldığı bir kurum haline gelmeye başladı" dedi.

Türkiye'nin Önemli Rolü

Milli Savunma Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, "AB, Türkiye'yi bir rakip ya da tehdit olarak değil bir ortak olarak görmeli" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dair Öneriler

Trocadero Forum Enstitüsü'nün kurucusu Ellen Wasylina, uluslararası düzenin yeniden düşünülmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Wasylina, "Gelecekteki savaşları önlemek için çok taraflılığı koruma konusunda birlikte çalışmalıyız" dedi.

Panelde Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi izlenime sunulurken, ressam Devrim Erbil'in hayatı ve resim tarzını anlatan bir belgesel de gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Erman Akıllı’nın (sol 2) yaptığı panele, Paris II - Pantheon Assas Üniversitesi Thucydide Merkezi’nde Araştırma Görevlisi Alexandra Novosseloff (kürsüde), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Oktay Tanrısever (sağ 3), Düşünce kuruluşu Geopragma’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Caroline Galacteros (sol 3), Milli Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Yıldız (sağ 2) ve Trocadero Forum Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Ellen Wasylin (sağda) de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Erman Akıllı’nın (sol 2) yaptığı panele, Paris II - Pantheon Assas Üniversitesi Thucydide Merkezi’nde Araştırma Görevlisi Alexandra Novosseloff (kürsüde), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Oktay Tanrısever (sağ 3), Düşünce kuruluşu Geopragma’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Caroline Galacteros (sol 3), Milli Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Yıldız (sağ 2) ve Trocadero Forum Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Ellen Wasylin (sağda) de katıldı.