Fransa'da Demiryolu Tesisine İzinsiz Giren Şahıs Gözaltında

Fransa'da İzinsiz Giriş Olayı

Fransa, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine günler kala, tren hatlarının kundaklanmasının ardından bu kez izinsiz bir giriş olayıyla sarsıldı. Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'e ait tesislere, 28 Temmuz'da bir kişi izinsiz giriş yaparken gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, Oissel kasabasında bir makinistin SNCF’in tesislerinde elektrik dolabının çevresinde birkaç kişiyi gördüğünü yetkililere bildirmesiyle başladı. Hemen olay yerine intikal eden polis, 29 yaşındaki bir aktivisti "kamuya kapalı alanlara izinsiz girmekle" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin Malzemeleri

Gözaltındaki şahsın aracında, demir yollarına zarar verebilecek çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtildi. Araçta ayrıca çok sayıda sprey boya da yer alıyordu.

SNCF Açıklama Yaptı

Rouen Savcılığı, SNCF'in olay yerinde herhangi bir hasar olmadığını duyurdu. Gözaltına alınan kişinin, 26 Temmuz'daki kundaklama olaylarıyla bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmadığı ifade edildi.

Kundaklama Olayları

26 Temmuz’da, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles gibi yerlerde tren hatlarındaki kablolar kundaklanmıştı. Vergigny'deki kundaklama girişimi ise önlendi. Bu sabotajlar nedeniyle yaklaşık 800 bin yolcu etkilendi.

Onarımlar Tamamlandı

SNCF, Paris'e olan yüksek hızlı tren seferlerinin etkilendiği bu olaylar sonrasında, iki gündür süren onarım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.