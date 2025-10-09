Fransa'da Evsizlik 350 Bine Ulaştı — Evsiz Çocuklar 2 Bini Aştı

Fransa'da Evsizlik 350 Bine Ulaştı

Hükümet krizlerinin sürdüğü ve yetkililerin barınma sorununa kayda değer adımlar atmadığı eleştirilerinin arttığı Fransa'da, evsizlerin sayısı geçen yıla göre 20 bin artış göstererek 350 bine ulaştı.

Raporun temel bulguları

Eski adıyla Abbe Pierre, yeni adıyla Yoksullar için Barınma Vakfı'nın 2025 raporuna göre, konut inşasındaki durgunluk, yüksek kiralar ve yoksul kesimin barınma sorununu çözme konusunda atılan eksik adımlar evsizlik artışının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Raporda ayrıca 2,7 milyon kişinin sosyal konut beklediği, 2023'te sosyal konut tahsis edilen kişi sayısının yalnızca 393 bin olduğu belirtildi.

Evsiz sayısındaki artışın seyri

Rapor, 2002-2022 dönemindeki on yıllık süreçte evsiz sayısının %130 arttığını vurguluyor. Geçen yıl kayıtlara geçen 330 binlik rakamın bu yıl 20 bin yükselerek 350 bine çıktığı kaydedildi.

Evsiz çocuklar alarm veriyor

Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ile UNICEF Fransa tarafından paylaşılan verilere göre, evsiz çocuk sayısı bir önceki yıla göre %6 artarak 2 bin 159 oldu. 2020'de 927 olan evsiz çocuk sayısının dört yılda %120 artması dikkat çekiyor.

UNICEF Fransa, geçen yıl ilk kez evsiz çocuk sayısının 2 bini aştığını kaydetmiş ve bunu "endişe verici" bir artış olarak nitelendirmişti. Raporda ayrıca evsiz çocukların yaklaşık 4'te 1'inin 3 yaş altı olduğu belirtildi.

Sokakta ölenlerin sayısı artıyor

"Sokakta Ölenler" Topluluğu'nun 2023 raporuna göre, sokaklarda hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 735 olarak kaydedildi. Raporda bu sayıyı tespit etmenin zorluğuna dikkat çekilirken, evsizlerin yaklaşık üçte birinin kış mevsiminde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca genel ortalama yaşam süresi 79,9 yıl iken, evsizlerin ortalama yaşam süresinin 48,8 yıl olduğu bildirildi.

Hükümet eleştirileri ve siyasi sonuçlar

Barınma sorununda en önemli etkenlerden biri olarak artan ev kiraları gösterilirken, enerji başta olmak üzere fiyatlardaki artışların da geçim sıkıntısını derinleştirdiği vurgulanıyor. Muhalefet, 2017'de bu sorunu çözme vaadiyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u barınma politikalarında kayda değer adımlar atmamakla eleştiriyor.

Barınma krizi, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenen Paris Olimpiyatları sırasında yeniden gündeme gelmiş; başkent Paris ve çevresindeki evsizlerin, kalıcı barınma sağlanmadan ülkenin farklı bölgelerine gönderildiğine ilişkin görüntüler tartışma yaratmıştı. Bu durum insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından eleştirilmişti.

Uyarı: Siyasi irade eksikliği derinleştirebilir

Rapor, bugüne kadar barınma sorununu çözmeye yönelik kayda değer bir siyasi irade gösterilmediğine dikkat çekiyor ve hükümet krizlerinin sürmesi halinde bu sorunun daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.