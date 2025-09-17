Fransa'da Güvenlik Seferberliği: Kemer Sıkma Karşıtı Gösterilere 80 Binden Fazla Görevli

Fransa'da güvenlik seferberliği: Kemer sıkma karşıtı gösterilere geniş çaplı önlem

İçişleri Bakanı Retailleau'dan uyarı ve değerlendirme

François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından, iktidarın bütçe politikalarına tepki gösteren Fransızlar yarın ülke genelinde yeni eylem dalgası başlatmaya hazırlanıyor. BFMTV'de katıldığı programda konuşan geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, göstericilerin tepkisini "çok iyi anladığını" ifade etti ve kamu düzenini bozacak faaliyetlere karşı tedbirlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Güvenlik tedbirleri ve görev dağılımı

Retailleau, yarınki eylemlerde 80 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı. Güvenlik önlemleri ayrıca insansız hava araçları ve zırhlı araçlarla desteklenecek. Yetkililer, büyük kent merkezleri ve ulaşım noktalarında artan güvenlik varlığının sağlanacağını belirtti.

Eylem takvimi ve toplumsal tepkiler

Hükümetin düşmesi üzerine 10 Eylül'de yapılan eylemlerin ardından sendikalar ve muhalifler 18 Eylül'de yeni bir eylem dalgası başlatma kararı almıştı. Yarın ülke genelinde ulaşım, eğitim, tarım ve sanayi gibi çok sayıda sektörden çalışanların greve gitmesi, yol kapatma eylemleri ve protestolar bekleniyor.

Ülkede kamu borçları nedeniyle yaşanan ekonomik baskı ve 2026 bütçe görüşmeleri Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Bu süreçteki protestolarda, 10 Eylül gösterilerinde eylemciler çöp kovalarını ateşe vererek caddeleri trafiğe kapatmış; polisler biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Gösterilerde çoğunluğu başkent Paris’te olmak üzere 675 kişi gözaltına alınmıştı.

Bayrou'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, yarınki eylemler hem toplumsal tansiyon hem de güvenlik önlemleri açısından belirleyici olacak.