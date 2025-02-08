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Fransa'da Hükümet, Vatandaşlık Koşullarını Tartışmaya Açıyor

Fransa hükümeti, vatandaşlık şartlarını görüşmek üzere gündeme aldı. Doğuştan vatandaşlık hakkı tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:10
Fransa'da Hükümet, Vatandaşlık Koşullarını Tartışmaya Açıyor

Fransa Hükümeti, Vatandaşlık Şartlarını Yeniden Değerlendiriyor

Fransa'da hükümet yetkilileri, Fransız vatandaşlığını alma koşullarının tartışılmasını istediklerini duyurdular. 6 Şubat tarihinde Ulusal Meclis'te kabul edilen, Mayotte Adası'nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarı, bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Adalet Bakanı’nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarının Meclis'ten geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin açılması gerektiğini belirtti. Sarthe vilayetine yaptığı ziyarette Darmanin, "Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız" dedi. Ayrıca, birçok demokratik ülkede doğuştan vatandaşlık hakkının bulunmadığını vurgulayarak, "Fransa'da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor" şeklinde konuştu.

Başbakan'dan Farklı Bir Yaklaşım

Fransa Başbakanı François Bayrou, RMC radyosunda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayrou, Darmanin'in doğuştan vatandaşlık konusundaki müzakeresinin kapsamlı olmadığını belirterek, "Fransız olmanın ne anlama geldiğine" dair daha geniş bir tartışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Mevcut Durum ve Yasal Değişiklikler

Mevcut koşullara göre, yabancı bir ailenin çocuğunun, Fransa'nın ana topraklarında doğması halinde belirli şartları yerine getirerek 13 yaşında Fransız vatandaşlığını alabileceği belirtiliyor. Ancak Fransız sömürgesi olan Mayotte Adası'nda durum farklılık gösteriyor. Ada'da doğan bir kişinin Fransız vatandaşlığı alabilmesi için, bir ebeveyninin en az 3 ay boyunca Mayotte'da ikamet etmesi gerekiyor. 6 Şubat'ta oylanan tasarı ile birlikte, Mayotte'da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için her iki ebeveynin Ada'da en az 3 yıl ikamet etmesi şartı getirildi. Bu tasarının parlamento tarafından onaylanması için Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.

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