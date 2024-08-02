Fransa'da İsrail'e Silah Satışına Karşı İmzalar Toplanıyor

Fransa'da İsrail'e Silah Satışını Durdurmak İçin Büyük Destek

Fransa'da muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes, hükümetin Gazze'deki sivil kayıplara yol açan İsrail'e silah satışını durdurması amacıyla başlattığı imza kampanyasında büyük bir destek buldu. Kampanya, change.org platformunda 14 Şubat'ta başladı ve hızla 34 binden fazla imza toplandı.

Kampanya Devam Ediyor

Toplamda 34,327 imza toplayan kampanya, hedefe ulaşabilmek için yalnızca 700 imza daha bekliyor. Portes, yaptığı açıklamalarda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarla her saat başı 9, her gün ise 210 Filistinliyi öldürdüğünü ifade etti.

Fransa'nın Silah Satışı ve İflas Eden İnsanlık

Portes, Fransa'nın, İsrail'in işlediği soykırımlara ortak olmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konudaki imza kampanyasını başlattıklarını belirtti. Fransa, her yıl Tel Aviv'e ortalama 20 milyon avroluk askeri teçhizat satışı gerçekleştiriyor.

Temmuz 2023'te yayımlanan Fransa Savunma Bakanlığı raporuna göre, 2015'ten bu yana İsrail için 767 ihracat lisansı çıkarıldı. 2013-2022 yılları arasında Fransa'dan İsrail'e giden askeri teçhizatın toplam değeri 207,6 milyon avro olarak kaydedildi. Ayrıca, 2014-2022 döneminde 2,5 milyar avro değerinde ihracat lisansı verildi.