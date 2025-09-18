Fransa'da Kemer Sıkma Karşıtı Gösteriler: 128 Gözaltı, 243 Bin Katılımcı

Fransa'da kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen eylemlere yaklaşık 243 bin kişi katıldı; 250 noktada eylemde 128 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:22
Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 128 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ülke genelinde sendikaların çağrısıyla ulaşım, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde süren grevlerle eş zamanlı gerçekleşen eylemler yoğun katılımla devam ediyor.

Eylemlerin kapsamı ve katılım

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eylemler 250 farklı noktada gerçekleştirildi. Gösterilere yaklaşık 243 bin kişinin katıldığı belirtilirken, eylemlerde 7 polis yaralandıParis'teki ana gösteri

Başkentteki ana gösteri yerel saatle 14.00'te Bastille Meydanı'nda başladı. Paris'te bir grup eylemci güvenlik bariyerlerini aşarak Ekonomi Bakanlığı'nın bahçesine girdi; burada bir süre slogan attıktan sonra bölgeden ayrıldı. Göstericiler Millet Meydanı istikametinde yürürken ' (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istifa. Genel grev' ve 'Vergi Adaleti, İklim Adaleti, Zenginleri vergilendirin' yazılı pankartlar taşıdı.

Diğer kentlerde çatışma ve Marsilya'daki iddialar

Nantes ve Rennes gibi kentlerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı; güvenlik güçleri bazı noktalarda biber gazı ile müdahale etti. Güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da ise bir polis memurunun yerdeki bir kadın göstericiyi 'defol' diyerek tekmelediği ve ittiği iddia edildi.

Aynı kentte farklı bir noktada eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Paletlerle yapılan barikatın üzerine 'Soykırımcı fabrikayı kapatalım' yazılı bir afiş asıldı.

Siyasi açıklamalar

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Retailleau'nun ülkede şiddeti provoke ettiğini iddia etti. Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.

