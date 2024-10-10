Fransa'da Kirli Hava Koşulları Ulaşım ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

Fransa'da Şiddetli Hava Koşulları

Fransa, son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına ile karşı karşıya kaldı. Bu olumsuz hava koşulları, ülke genelinde ulaşım aksaklıklarına, su baskınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Trajik Olaylar ve Elektrik Kesintileri

Hafta başından itibaren etkili olan Kirk Kasırgası, özellikle Sete liman kentinde bir trajediye yol açarak 70 yaşındaki bir kişinin denize açılmasının ardından hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sete şehri başta olmak üzere, güneybatı Fransa'da, 65 binden fazla hane elektrik kesintisi yaşadı.

Ulaşımda Aksaklıklar

Yağışlar, özellikle Loire-Atlantique bölgesindeki 22 yolun su altında kalmasına ve çok sayıda ağacın yola düşmesine yol açarak ulaşımda önemli aksaklıklara neden oldu. Limousin bölgesinde A20 otoyolu dahil birçok yol, trafik için kapandı.

Paris'te Durum

Başkent Paris de bu kötü hava koşullarından etkilenerek ciddi sorunlarla karşılaştı. Trafik durumu bildirim sitesi Sytadin, A1 ve A3 otoyolu Roissy-en-France bölgesinin kapatıldığını, Paris yönünde su baskınları yaşandığını duyurdu. Paris'te oluşan araç kuyrukları toplamda 350 kilometreyi aştı.

Ulusal Meclis Su Baskınına Maruz Kaldı

Şiddetli yağışlar, Ulusal Meclis'i de etkisi altına aldı. Meclis binasındaki koridorların suyla dolduğuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Meclisin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından suyun tahliye edildiği belirtildi. Ancak bazı hizmet alanlarının kapalı kalacağı duyurulmasına rağmen, Meclisin işleyişinin devam edeceği kaydedildi.

Alarm Durumları

Kasırganın etkisinin azalmış olmasına rağmen, Seine-et-Marne vilayetinde "kırmızı" ve Vendee, Deux-Sevres, Sarthe, Orne, Eure-et-Loir ve Aisne vilayetlerinde "turuncu" alarm durumları sürmektedir.