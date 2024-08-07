Fransa'da Kuş Gribine Karşı Yeni Aşı Test Edildi

Fransa'da Kuş Gribine Karşı Yeni Aşılama Çalışmaları

Fransa'da kuş gribi (H5N1) ile mücadele için geliştirilen RNA aşısı, ülkenin denizaşırı bölgelerindeki penguenler üzerinde test edilmeye başlandı. Le Figaro gazetesinin aktardığına göre, Ceva isimli hayvan sağlığı üzerine faaliyet gösteren Fransız şirketi, hem çiftlik hayvanları hem de yaban hayat için koruma amaçlı bu aşıyı geliştiriyor.

Aşının Uygulama Alanları

Aşı, hayvanat bahçesindeki kuşların yanı sıra doğal yaşam alanlarında da denemeler için uygulandı. Fransa'nın güneyinde yer alan Crozet Adaları’nda, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Fransız Kutup Enstitüsü (IPEV) ortaklığında yürütülen bir araştırmada, kral penguen yavruları üzerinde küçük ölçekli bir aşılama kampanyası başlatıldı.

Aşının Güvenliği ve Etkileri

CNRS araştırmacısı Thierry Boulinier, aşılanan yaklaşık elli yavru penguenin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve aşının zararsız olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Aşının kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanması gerekmekte ve -80°C’de saklanması zorunlu. Boulinier, bu sürecin "zahmetli" olduğunu ancak daha önceki aşılama deneyimlerinin kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, kuş gribi, 2022 yılında Fransa'nın Brittany bölgesindeki sümsük kuşu nüfusunun neredeyse yarısını yok etmişti. Bu nedenle yapılan bu çalışmalar, yaban kuşların korunması açısından büyük önem taşımaktadır.