Fransa'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Tespit Edildi

Fransa'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Ortaya Çıktı

Fransa'da, M çiçeği virüsü (mpox) için kaydedilen yeni bir varyant, ilk kez Bretonya bölgesinde tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı, bu yeni varyantın araştırmalarının sürdüğünü duyurdu.

Virüsün Kaynağı ve Temaslar Araştırılıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedildi. Ayrıca, bu virüs varyantının daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade edildi.

Uluslararası Önemdeki Halk Sağlığı Durumu

Hatırlatmak gerekirse, M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve çeşitli Asya ülkelerinde de görülmüştü.