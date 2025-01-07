DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,84 -0,38%
ALTIN
3.008,43 -0,64%
BITCOIN
3.566.710,07 1,09%

Fransa'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Tespit Edildi

Fransa'nın Bretonya bölgesinde M çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi. Daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:35
Fransa'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Tespit Edildi

Fransa'da M Çiçeği Virüsünün Yeni Varyantı Ortaya Çıktı

Fransa'da, M çiçeği virüsü (mpox) için kaydedilen yeni bir varyant, ilk kez Bretonya bölgesinde tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı, bu yeni varyantın araştırmalarının sürdüğünü duyurdu.

Virüsün Kaynağı ve Temaslar Araştırılıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedildi. Ayrıca, bu virüs varyantının daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade edildi.

Uluslararası Önemdeki Halk Sağlığı Durumu

Hatırlatmak gerekirse, M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve çeşitli Asya ülkelerinde de görülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Denizli'de Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtımı
3
Karaman'da Market Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
4
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
5
DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde
6
Kırşehir'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi
7
BM Raporu: Haiti'de 2024'te Çete Şiddeti 5,6 Bin Ölüm Getirdi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor