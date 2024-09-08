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Fransa'da Macron'a Yönelik Büyük Gösteriler

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron'un sağcı başbakan atamasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 22:03
Fransa'da Macron'a Yönelik Büyük Gösteriler

Fransa'da Macron'a Karşı Protestolar

Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atamasını protesto etti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, başkent Paris'te 26 bin, ülke genelinde ise 110 binden fazla kişi, Macron'u 'seçim sonuçlarını yok saymakla' suçlayarak yürüyüş yaptı.

Büyük Katılım ve Öne Çıkan Şehirler

Fransa'nın dört bir yanında 150'den fazla noktada düzenlenen gösteriler, başkent Paris'in yanı sıra Rennes, Nantes, Nice, Marsilya ve Strasbourg gibi şehirlerde yoğunlaştı. NFP ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X platformundaki paylaşımında Paris'teki katılımın 160 bin, toplamda ise 300 binin üzerinde olduğunu iddia etti.

Seçim Süreci ve Başbakan Ataması

Macron, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi meclisi feshetmiş ve erken seçimler için 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerini belirlemişti. Ancak NFP ittifakı, hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu elde edemediği seçimlerden en fazla milletvekili olan grup olarak çıktı. Macron, önceki hükümetin istifasını kabul ederken, Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Macron'un Kararı ve Gelişmeler

Macron, Olimpiyatlar süresi boyunca yeni bir başbakan atamayı reddetmiş ve solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamamıştır. Bunun yerine sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak görevlendirmiştir. Fransa Anayasası, cumhurbaşkanına istediği kişiyi başbakan atama yetkisi vermekte, ancak siyasi gelenekler en fazla oy alan parti ya da ittifakın liderinin bu görevi üstlenmesini önermektedir.

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