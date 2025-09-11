Fransa'da Macron Karşıtı Gösterilerde 540 Kişi Gözaltına Alındı

Dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı.

Bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

Eylemlere katılım ve gözaltılar

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı. "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 211i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

Şiddet ve polis müdahalesi

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te şiddet olaylarına sahne oldu. Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.