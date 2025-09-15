Fransa'da Macron Karşıtı Yeni Eylemler 18 Eylül'de

Meclisten güvenoyu alamayan hükümet sonrası başlayan Macron karşıtı gösteriler, sendikaların çağrısıyla 18 Eylül'de ülke genelinde yeni eylem dalgası başlatacak.

Sendikalar çağrı yapıyor, pek çok sektör etkilenebilir

Meclisten güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından başlayan ve 10 Eylül'de sokaklara yansıyan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerin, 18 Eylül'de ülke genelinde yeni bir eylem dalgasıyla sürmesi bekleniyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından düzenlenen gösteriler, sendikaların çağrısıyla yeniden harekete geçiyor.

Önde gelen sendikalar arasında yer alan CFDT (Fransız Demokratik Emek Federasyonu), CGT (Genel Emek Konfederasyonu) ve FSU (Birleşik Sendikalar Federasyonu) başta olmak üzere hükümet bütçesine ve politikalara tepki gösteren kuruluşların çağrısıyla düzenlenecek eylemlerin; hava ve demir yolu ulaşımı, eğitim ve diğer birçok sektörü etkilemesi tahmin ediliyor.

Kamu borçları nedeniyle zorlanan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmış, bu süreç sonunda Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Macron'a tepki gösteren vatandaşlar 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Ülke çapında düzenlenen gösterilerde eylemciler çöp kovalarını ateşe verip caddeleri trafiğe kapatırken, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında, çoğunluğu başkent Paris'te olmak üzere toplam 675 kişi gözaltına alındı.

Hükümet krizinin ardından Cumhurbaşkanı Macron, istifa eden François Bayrou'nun ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

