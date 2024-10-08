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Fransa'da Macron'un Görevden Alınması Teklifi Reddedildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesi talebi, Meclis Başkanlar Konferansı tarafından geri çevrildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:06
Fransa'da Macron'un Görevden Alınması Teklifi Reddedildi

Fransa'da Macron'un Azledilmesi Teklifi Reddedildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınması önergesi, Ulusal Meclis'in Başkanlar Konferansı tarafından reddedildi. Bu önerge, sol görüşlü 4 parti tarafından oluşturulan Yeni Halk Cephesi (NFP) tarafından sunulmuş ve Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde bir cumhurbaşkanının azledilmesi için atılan ilk adım olarak dikkat çekmişti.

Başkanlar Konferansı'nda Tartışıldı

Ulusal Meclis Başkanı ve komisyon başkanlarının katıldığı Başkanlar Konferansı'nda, Macron'un 2017'den bu yana sürdürdüğü görevine son verme önergesi değerlendirildi. Oylamada, Macron'un partisi Cumhuriyet için Hep Birlikte (EPR) ve diğer ittifak üyeleri, teklife karşı oy kullanarak, azil önerisini geri çevirdi.

Oylamadaki Sonuçlar ve Tepkiler

Meclisteki oylamada sağcı ve merkez sağcı partilerin başkanları, teklife "hayır" oyu verirken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen çekimser kaldı. LFI’nin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, bu durumu eleştirerek Le Pen'in tavrını "cesurca çekimser kalmak" olarak nitelendirdi ve Macron'un olumsuz davranışlarından sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

Seçimler ve İlgili Gelişmeler

Fransa'daki 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihli genel seçimlerde, NFP en çok milletvekili çıkaran grup oldu ancak hiç bir siyasi oluşum, salt çoğunluğa ulaşamadı. Seçimlerin ardından Macron, sol ittifakın ortak adayını atamayı reddederek, 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. LFI ise 31 Ağustos'ta Macron'un azledilmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı.

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