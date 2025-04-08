Fransa'da Marine Le Pen Davasında Yargıcı Tehdit Eden Şahıs Gözaltında

Fransa'da Yargıç Tehdidi: Eylemde Bulunan Kişi Gözaltında

Fransa'da, siyasetçi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu davada karar veren yargıçlardan birini tehdit eden 76 yaşındaki bir kişi, Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Garenne-Colombes'da gözaltına alındı.

Sosyal Medya Korkutucu Tehditler İçeriyordu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, söz konusu kişi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "yargıç veya jüri üyesine, görevini yaparken sözlü, yazılı veya görüntülü olarak hakaret etmek ve öldürme veya zarar verme tehdidinde bulunmak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Paris Başsavcısı'ndan Açıklama

Paris Başsavcısı Marie-Suzanne Le Queau, Le Pen davası kapsamında yargıçları tehdit eden beş kişinin daha tespit edildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tehditler ve Soruşturma Süreci

Mahkemenin 31 Mart'ta açıkladığı karar sonrası, sosyal medya platformları üzerinden davaya bakan yargıçlara yönelik tehdit mesajları paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Fransa'da Ulusal Barolar Konseyi (CNB), davaya bakan Paris Mahkemesi 11. Daire Başkanı'na yönelik saldırıları sert bir şekilde kınadı.

Davanın Arka Planı

Marine Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği sırasında hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle iki kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. 2004-2016 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla bazı AP milletvekilleri hakkında 2015'te soruşturma başlatıldı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açılmasını istemişti. 2018Ulusal Birlik (RN)'e dönüşen partinin önde gelen liderlerinden birisi olan Le Pen ile birlikte 27 partili, AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılanıyor.

Mahkemenin Kararına Tepkiler

Dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Le Pen hakkında bakımına hükmedilen karar, 5 yıl siyasi men yasağı ve 4 yıl hapis cezası içeriyor, bunun yanı sıra 100 bin avro para cezası da uygulanacak. Mahkeme, Le Pen'in cezasını hapiste geçirmeyeceğine dair yeni bir düzenleme yapmışken, avukatları kararı temyize götüreceklerini bildirdi.