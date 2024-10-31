Fransa'da Soykırım Suçlarından Mahkumiyet

Fransa'da, Ruandalı eski doktor Eugene Rwamucyo, 1994 yılında gerçekleşen Ruanda Soykırımı’ndaki rolü nedeniyle 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Kararı ve Suçlamalar

Yerel basındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Rwamucyo'yu "soykırıma ve insanlığa karşı suçlara ortaklık etmek" ile "komplo" suçları gerekçesiyle suçlu buldu. 1994 yılında 800 binden fazla Tutsi’nin katledildiği bu trajik olayda yer almakla suçlanan Rwamucyo, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Rwamucyo'nun İfadeleri ve Yakalanma Süreci

65 yaşındaki Rwamucyo, aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti ve 2010 yılında Paris'in Sannois banliyösünde gözaltına alındı.

Fransa'nın Rolü ve Eleştiriler

Fransa, Ruanda'daki soykırıma devlet destekli olarak katılan Hutu hükümetinin en önemli müttefiki olduğu için eleştirilmektedir. 23 Haziran 1994'te, sığınmacılar için güvenli bölgeler oluşturma amacıyla başlatılan Turkuaz Operasyonu, Fransa'nın soykırımcıların destekçileri arasında yer aldığını gösteriyor. Bu operasyon, soykırımı durdurmak yerine, soykırımcılara silah ve mühimmat sağlanmasına yol açmıştır.

Tartışmalı Diplomasinin İzleri

Fransa'nın, 1994'te soykırım gerçekleştiren Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolündeki alanlardan kaçışını içeren diplomatik telgraflar gönderdiği ortaya çıkmış olup, bu durum uluslararası kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştur. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, 1998'de yaptığı bir mülakatta bu konuya yönelik kayıtsız bir tutum sergileyerek, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil," ifadelerini kullanmıştır.