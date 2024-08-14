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Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Isere'de meydana gelen fırtına, 14 bin haneyi elektriksiz bıraktı; 78 yaşındaki bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:23
Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Fransa'nın Isere Vilayetinde Fırtına Felaketi

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere vilayetinde, dün gece başlayan şiddetli fırtına, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. 14 bin hane, yüksek rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı elektriksiz kaldı.

Elektrik Kesintileri ve Can Kaybı

Isere Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, fırtına sebebiyle elektriği kesilen 14 bin evden 1400'üne hala enerji sağlanamadığını bildirdi. Fırtınanın sona ermesine rağmen, elektrik arızalarını onarmaya çalışan 78 yaşındaki bir adam, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Fırtımanın Fiziksel Etkileri

Bölgedeki fırtına, kökünden sökülen ağaçlar ve küçük toprak kaymalarıyla birlikte maddi hasara da neden oldu. Ayrıca, sular altında kalan bir kamp alanında 14 bin kişi güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Alarm Durumu ve Zararlar

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, fırtına nedeniyle yaklaşık 20 vilayette 'turuncu alarm' verildiğini duyurdu. Ayrıca, Keraunos adlı Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi, sadece dün, Fransa genelinde 14 binden fazla şimşek ve yıldırım olayı kaydedildiğini bildirdi.

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