Fransa’da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayat Kaybı

Fransa'da Olumsuz Hava Koşulları Can Aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, şiddetli yağışlar sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki çocuğu yaralandı. Fransız medyası, yağışların etkisinin ülkenin güney bölgelerinde de hissedildiğini bildiriyor.

Kriz Masası Toplandı

Başbakan Michel Barnier, bakanlıkta oluşturulan kriz masasında yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin ülke genelinde 2,300 çağrıya hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu yaygın olarak paylaşmıştır. Ayrıca, Fransa'nın güneyinde son 40 yılın en yoğun yağış döneminin yaşandığını belirtti.

Ulaşım Sorunları ve Doğal Afetlere Hazırlık

Barnier, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki ulaşım yolu olan A47 otoyolu'nun su altında kaldığını ve bu yolun ulaşıma açılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca, halkın, iklim değişikliği ve doğal afetlerle daha fazla yüzleşmeye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Paris’teki Yağışlar ve Sonuçları

Öte yandan, Paris'te etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda dün akşam saatlerinde başkentin 19'uncu bölgesinde meydana gelen ağaç devrilmesi olayı, 49 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaralanan iki çocuk ise hastaneye kaldırıldı.