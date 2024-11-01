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Fransa'da Sınır Kontrolleri Başladı: Avrupa'da Yeni Dönem Mi?

Fransa, Şengen Bölgesi'nde artan güvenlik endişeleriyle sınır kontrollerini başlattı. Ekonomik ve siyasi etkileri tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:35
Fransa'da Sınır Kontrolleri Başladı: Avrupa'da Yeni Dönem Mi?

Avrupa'da Şengen Bölgesi'nde Sınır Kontrolleri Artıyor

Fransa, 1 Kasım'dan itibaren komşu ülkeleriyle olan kara sınırlarında sınır kontrollerini uygulama kararı aldı. Bu karar, güvenlik tehditleri ve Düzensiz göç konusundaki artan endişelerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kapsam ve Amaç

Fransız hükümeti, Belçika, Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre'ye komşu olan sınır noktalarında kontrolleri başlatacak. Bu önlemler, terörizm ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı önlem almak üzere Nisan 2025'in sonuna kadar devam edecek.

Seyahatlerde Gecikmeler Bekleniyor

1 Kasım itibarıyla sınır kontrollerinin başlamasıyla Fransa'ya kara yoluyla gelen yolcuların daha uzun gecikmelerle karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu. Hükümet, her bireyin sistematik olarak kontrol edilmeyeceği garantisi verse de, kimlik belgelerinin yanlarında bulundurulması önerildi.

Almanya'nın Müdürlüğüyle Yaygınlaşan Kontroller

Almanya, 16 Eylül'de benzer gerekçelerle geçici sınır kontrollerini yeniden başlattı. Ülkenin kara sınırlarında uyguladığı kontroller 15 Mart 2025'e kadar sürecek.

Danimarka ve Diğer Ülkelerdeki Durum

Danimarka, Ağustos 2023’te dini içerikli olayların artışı üzerine savaşın başlamasından önceki yeniden uygulanmaya geçen sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Ülkenin Almanya ile olan sınırındaki kontroller ise 11 Kasım'a kadar uzatıldı.

Şengen Hedefleri Tehlikede Mi?

Şengen bölgesindeki açık sınırlar, 400 milyondan fazla insanın serbestçe seyahat etmesini sağlıyordu. Ancak her geçen gün daha fazla ülkenin uygulamaya koyduğu kontroller nedeniyle, bu durumun Şengen'in geleceği üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu'nun Görüşü

AB Komisyonu, sınır kontrollerinin yalnızca "son çare" olarak ve geçici bir önlem olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, bu tür önlemlerin kalıcı hale gelmesine karşı olduklarını ifade ediyor.

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