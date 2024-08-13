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Fransa'da Siyasi Yenilik Çağrısı: Rönesans'tan Yeni Bir Yol Önerisi

Fransa'da Rönesans Partisi'nin Grup Başkanvekili, Meclisteki siyasi gruplara yeni işbirliği ve diyalog önerisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:13
Fransa'da Siyasi Yenilik Çağrısı: Rönesans'tan Yeni Bir Yol Önerisi

Fransa'da Yeni Bir Siyasi Yaklaşım

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Rönesans Partisi, Meclisteki siyasi gruplara yeni bir işbirliği çağrısı yaptı. Başbakanlık görevinde bulunmuş olan ve partinin Meclis Grup Başkanvekilliğini üstlenen Gabriel Attal, merkez sağ ve merkez sol partilerin liderleriyle bir mektup paylaşarak, "Ulusal Mecliste yeni bir yol bulalım" dedi.

Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

BFMTV'nin haberine göre, Attal, aşıcı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) dışında kalan parti liderlerine yönelik bir mektup gönderdi. Mektupta, "Her zamanki bölünmelerin üstesinden gelerek, diyalog yoluyla Ulusal Mecliste yeni bir yol bulalım" ifadesine yer verildi.

Öncelikli Konular

Mektup, kamu hesaplarının düzenlenmesi, ekonomik güçlenme, laiklik ve cumhuriyet değerlerinin korunması, devlet kurumlarının yenilenmesi ile birlikte Fransız halkının yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi konulara odaklanıyor. Attal, "Anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalıyız" diyerek, bu konularda fikir alışverişine hazır olduklarını vurguladı.

Meclis Üyeleriyle İletişim

Mektubu alan isimler arasında Boris Vallaud (Sosyalistler), Stephane Lenormand (Liot), Cyrielle Chatelain (Sosyal ve Çevreci Grup), Andre Chassaigne (Cumhuriyetçi Demokrat Sol) ve Lauren Wauquiez (Cumhuriyetçi Sağ) bulunuyor.

Seçim Sonrası Durum

Fransa’da 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, solcu partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi (NFP) mecliste en fazla sandalyeyi kazanmış ancak hiçbir grup salt çoğunluğa ulaşamamıştı. Macron, Attal'ın sunduğu istifayı geri çevirerek istikrar sağlanana dek görevde kalmasını istemişti. Ayrıca, 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde yeni bir başbakan atamayacağını duyurmuştu.

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