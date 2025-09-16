Fransa'da Solcular, Başbakan Lecornu ile Hükümet Kurmaya İstemiyor

Fransa'da sol partiler, Başbakan Sebastien Lecornu ile hükümet kurmayı reddediyor; sosyalistler kabineye girmeyeceğini açıkladı, görüşmeler ve olası gensoru gündemde.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:33
Fransa'da geçen hafta merkez sağcı hükümetin düşmesinin ardından 9 Eylül'de yeni Başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, sol partilerle hükümet kurma konusunda beklenen desteği bulamadı. Merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de güvenoyu alamayarak düşmesinin yarattığı boşluk, siyasi belirsizliği derinleştiriyor.

Lecornu, 2026 bütçesini hazırlamak ve kuracağı hükümetin düşmemesini sağlamak amacıyla hafta başından bu yana Meclis'teki farklı siyasi aktörlerle temas halinde. Başbakanın yarın sosyalistler, çevreciler, komünistler ve aşırı sağcı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

NFP ve LFI'den sert tavır

Meclis'te en fazla sandalyeye sahip solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI)'nın Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Paris'te partisinin haftalık basın toplantısında Lecornu'nun dün geç saatte kendilerini arayarak yarın için Başbakanlık Ofisi'nde görüşmeye çağırdığını aktardı.

Panot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyenlerle müzakere edecek bir pozisyonları olmadığını vurguladı. Ayrıca Başbakanın parlamentoda güven oylamasına tabi olması gerektiğini belirterek, bunu yapmaması hâlinde yeni yasama döneminin başında hükümetin düşeceği uyarısında bulundu.

Sosyalistler kabineye girmeyecek, görüşmeye katılacak

Sosyalist Parti (PS), BFMTV'nin haberine göre düzenlenen basın toplantısında parti üyelerinden hiçbirinin Lecornu hükümetine girmeyeceğini açıkladı. Ancak sosyalistler, daha adil bir vergi sistemi taleplerini gündeme taşımak üzere Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmeye katılacaklarını bildirdi.

PS yetkilileri, sosyal ve çevreci talepleri konusunda müzakere edeceklerini; müzakerelerin başarısız olması durumunda ise kurulacak yeni hükümeti düşürebileceklerini, hükümete karşı yeni bir gensoru önergesinden çekinmediklerini ifade etti.

Sonuç olarak, Lecornu'nun kuracağı hükümetin akıbeti ve 2026 bütçesinin kaderi, önümüzdeki görüşmelerin ve olası parlamento süreçlerinin sonucuna bağlı.

