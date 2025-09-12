Fransa'da UJFP Yayın Müdürü Daniel Levyne'nin Evine Polis Araması

Olayın Detayları

Fransa'da polis, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) internet sitesinin Yayın Müdürü Daniel Levyne'nin Dinard kentindeki evinde arama yaptı. UJFP'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, aramanın dün gerçekleştirildiği ve birkaç şahsi dosya ile kitaba el konulduğu bildirildi.

UJFP'nin Tepkisi

Kuruluş, dayanışma hareketine yönelik baskının "çılgın bir hal aldığı" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, aramanın Fransa Adalet Bakanlığı'nın "terör propagandası" hakkındaki genelgesi kapsamında yapıldığı ve bu genelgenin "muğlak bir terimle" Filistin ile dayanışma hareketini susturmayı amaçladığı vurgulandı.

Gerekçe ve İddialar

UJFP açıklamasında, "Bir hafızayı ve tarihi taşıyan Yahudiler olarak, her türlü ırkçılık, tüm apartheid, sömürgeci savaş suçları ve soykırımlara karşı mücadele ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Aramanın, Fransız Yahudi Gençliği Derneği'nin 2024'te yaptığı şikâyetle bağlantılı olduğu ve söz konusu derneğin UJFP'yi, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Filistin'i "sömürge" durumuna düşürmesi ve bunun uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesine ilişkin iki açıklaması nedeniyle şikâyet ettiği kaydedildi.

Arka Plan

Filistin halkına desteğiyle bilinen UJFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çeşitli eylemler düzenlemişti. Kuruluş, yapılan aramanın "sert ve anlamsız" olduğunu belirterek tepki gösterdi.