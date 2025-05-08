Fransa'da Urgence Palestine Fesih Süreci Tepkiyle Karşılandı

Urgence Palestine'in eş kurucusu Filistinli Omar Alsoumi, Fransa hükümetinin, Gazze'de devam eden soykırım sürecinde Filistinlilere destek olan tek sivil toplum kuruluşunu feshetme girişimini beklemediklerini açıkladı. 7 Ekim 2023'te başlayan olaylar sonrası, eylemlere katılanlara yönelik uygulanan yasaklar, para cezaları ve gözaltılar, hükümetin tutumunu gözler önüne seriyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Fransa'da yapılan protestoların engellenmesi sonrası, Alsoumi, Urgence Palestine'in kuruluş amacını belirterek, "Biz Filistin halkının mücadelesine destek vermek için ortaya çıktık" dedi. Bu süreçte, kuruluşlarının yasaklanan gösterimleri ve kampanyalarıyla, Fransa'nın dört bir yanında seslerini duyurmayı başardıklarını ifade etti.

Fesih Süreci ve Tepkiler

29 Nisan'da fesih sürecinin tebligatını aldıklarını belirten Alsoumi, özellikle yarattıkları etkinliklerin yasaklanmasını eleştirerek, "Fransız hükümeti bu kuruluşu feshetmek istiyor" ifadesinde bulundu. Bu fesih sürecine karşı hızla destek kampanyası başlattıklarını kaydeden Alsoumi, 48 saatte 10 binden fazla imza topladıklarını açıkladı.

Alsoumi, fesih kararının 13 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, bu kararın hukukun sağladığı imkanlarla karşı çıkacaklarını belirtirken, "Hiçbir şey, Filistin davasını ortadan kaldıramaz" dedi.

Geçmişe Dair Yansımalar

Yapılan gösterilerin ve organizasyonların Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmak için önemli olduğunu vurgulayan Alsoumi, "Bugün bize yapılan bu engellemelere rağmen, mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili yurdumuzu özgürce yeniden kucaklayana dek savaş vereceğiz" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Urgence Palestine'in (Acil Filistin) eş kurucusu Filistinli Omar Alsoumi, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken Fransız hükümetinin önceliğinin Filistinlilerin ülkedeki tek kuruluşunu feshetmek olacağını beklemediklerini söyledi. Alsoumi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Urgence Palestine'in (Acil Filistin) eş kurucusu Filistinli Omar Alsoumi, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken Fransız hükümetinin önceliğinin Filistinlilerin ülkedeki tek kuruluşunu feshetmek olacağını beklemediklerini söyledi. Alsoumi, AA muhabirine açıklamada bulundu.