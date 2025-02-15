Fransa'dan AB Ülkelerine Uyarı: Ticari Savaşta Misilleme Gerekecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olası bir ticari savaş durumuna karşı uyarılarda bulundu. Barrot, yapılan açıklamada, "AB, kaynağı ne olursa olsun bir ticari savaşa maruz kalırsa misilleme yapacak." ifadesini kullandı.

Barrot, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Avrupa'nın yeni jeopolitik rolüne dair bir panelde konuşma yaptı. AB'nin bir süper güç olduğuna inandığını vurgulayan Barrot, "Avrupa, Kovid-19 salgınına karşı en etkili mücadele edilen yerdi. Dünyanın en büyük askeri gücü olduğu sanılan Rusya'nın büyük çaplı işgalini püskürten kıtaydı." diye belirtti.

Barrot, AB'nin ticari savaşlara karşı her zaman güçlü bir savunma mekanizması geliştirdiğini ifade ederek, "Geçmişte bunu yaptık ve tekrar yaparız. Çıkarlarımızı savunacağız." dedi. Ayrıca, AB'nin ticari ortaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini, bu ortakların Hindistan, Latin Amerika veya Hint-Pasifik bölgesinden olabileceğini aktardı.

Bu hafta Paris'teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde Avrupa'nın 300 milyar avroluk yatırım aldığına değinen Barrot, "Bazı mücadeleleri kaybettik ancak teknoloji savaşını kaybetmedik." şeklinde konuştu.

AB'nin savunma harcamalarını artırma konusunda yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Barrot, Avrupa'da istihdam sağlanabileceği takdirde vatandaşların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın ek bir kısmını bu harcamalara ayırmayı kabul edebileceğini ifade etti. Barrot, "Yavaşça buna hazırlanıyoruz." dedi.

Savunma harcamalarını artırma konusunu ele alan Barrot, "Barışın getirilerini güvenlik kaygısı yaşamadan deneyimleyen vatandaşlarımızın, milli bütçemizi oluşturma konusunda bakış açılarını gözden geçirmeleri gerekiyor." şeklinde görüş belirtti. Ayrıca, Rusya'nın halkların kendi geleceklerine karar verme özgürlüğüne saygı göstermesi halinde G7 ülkeleri grubuna yeniden dahil edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.