Fransa'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

Fransa, İsrail'i Uluslararası Hukuka Uymaya Davet Ediyor

Fransa, İsrail hükümetine uluslararası hukukun yükümlülüklerine riayet etmesi konusundaki çağrısını yineledi.

Christophe Lemoine'den Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, düzenlediği haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Lemoine, 19 Temmuz tarihinde Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan karara atıfta bulunarak, bu kararda belirtilen Filistin topraklarındaki hukuki durumların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Eylemlerine Yanıt

Lemoine, "Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'na bağlı olduğunu hatırlatarak, İsrail'i uluslararası hukukun gerekliliklerine uymaya davet ediyor" dedi. Ayrıca, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gerçekleşen arazi gasplarına karşı çıkmanın önemine dikkat çekti.

Endişeler ve Çağrılar

Christophe Lemoine, "İsrail hükümetine, 1200 hektar arazinin gaspedilmesi de dâhil olmak üzere son kararlarından geri dönme çağrısında bulunuyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria’daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.