Fransa'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Macron İddiası 'Yanlış ve İğrenç'

Fransa'dan Netanyahu'ya sert tepki: Macron'a yönelik suçlama 'yanlış ve iğrenç'

Fransa Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yönelttiği 'Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği' iddiasına tepki gösterdi.

Elysee Sarayı'ndan açıklama

Elysee Sarayı, Netanyahu'nun açıklamasını 'yanlış ve iğrenç' bir analiz olarak nitelendirerek bu suçlamanın yanıtsız kalmayacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi: 'İçinde bulunduğumuz dönem, çarpıtma ve manipülasyonlar değil ciddiyet ve sorumluluk gerektiriyor.' Metinde Fransa'nın Yahudi vatandaşlarını daima koruduğu ve korumaya devam edeceği vurgulandı.

Netanyahu'nun iddiası ve talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yazdığı resmi mektupta Macron'un Filistin Devletini tanımaya çağırmasının Yahudi karşıtlığının alevlenmesine yol açtığını savundu. Netanyahu, ayrıca Macron'a yeni Yahudi yılının kutlanacağı 23 Eylül'den önce Yahudi karşıtlığıyla etkin şekilde mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Macron'un açıklaması ve zamanlaması

Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve Eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.

Olay, diplomatik gerilimin ve kamuoyundaki tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açarken, Elysee Sarayı'nın tepkisi Fransa'nın pozisyonuna dair net bir duruş sergiledi.