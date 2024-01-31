Fransa'dan sonra şimdi de İspanya'da çiftçilerin protestosu başladı

Fransa'da çiftçilerin protestosu haftalardır sürüyor. Şimdi de İspanya'da aynı sorunlar yaşanmaya başladı. İspanya'da çiftçiler protestoya başladı.

Fransa'dan sonra şimdi de İspanya'da çiftçilerin protestosu başladı
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Fransa'daki çiftçiler gibi, İspanyol çiftçiler de AB dışından gelen rekabet ve fiyat yükselişlerinin AB tarım politikasına baskı yaptığını söyleyerek eylem yapmaya başladı.

Badajoz kentinde küçük eylem grupları oluşturan çiftçiler, yarın Huelva ve Sevilya kentlerinde de protesto edeceklerini duyurdu. Çiftçiler, ürünlerinin tarladan raflara gelene kadar fiyatlarının artmasını engellemek için önlem alınmasını talep ediyor.

Çiftçiler, seslerini daha çok duyurmak için gelecek haftalarda protestolarına devam edeceklerini açıkladı. 13 Şubat'ta Katalonya'da, 21 Şubat'ta ise Madrid'de traktörleriyle yolları kapatacaklar. Çiftçilerin üye oldukları örgütler, AB tarım politikalarının "çok katı", Asya ve Afrika pazarının ise "kontrolsüz" olduğunu ileri sürerek, eylemlerin geciktiğini söyledi.

Avrupa'da gündem olan Fransız çiftçilerin eylemlerinden ilham alan İspanyollar, kendi sorunlarını da aynı yolla dile getirmek istiyor. İspanyollar, Fransız çiftçilerin kendilerini boykot ettiğini de iddia ediyor.

İspanya hükümeti, protestoların Fransa'daki boyutlara ulaşmasını engellemek istiyor. Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, 2 Şubat'ta ülkenin önemli tarım örgütlerinin liderlerini acil olarak toplantıya davet etti.

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