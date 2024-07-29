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Fransa'dan Venezuela Seçimlerine İlişkin Açıklama

Fransa, Venezuela seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:57
Fransa'dan Venezuela Seçimlerine İlişkin Açıklama

Fransa'dan Venezuela'ya Seçim Sonrası Açıklama

Fransa, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez başkanlığı kazandığı açıklanan seçim sonuçlarına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Halkın Kararına Saygı Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Venezuela halkının devlet başkanlığı seçimlerinde barışçıl bir şekilde kendini ifade ettiğini vurgulayarak, "halkın seçimine saygı duyulmalı" ifadesini kullandı. Bakanlık, Venezuela'nın kendi seçim yasasını tam olarak uygulamasını, oy tutanaklarının ve oy verme merkezlerindeki sonuçların şeffaf bir şekilde yayımlanmasını istediklerini belirtti.

Şeffaf Seçim Süreci Vurgusu

Açıklamada, yalnızca seçim sürecinin tam şeffaflığının, oylamanın doğruluğunu ve halk iradesine saygıyı garanti edebileceği belirtildi.

Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, %51,20 oy alarak devlet başkanı seçimini yeniden kazanmışken, muhalefet koalisyonu olan Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

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