Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Şam'da Sivil Toplum Temsilcileriyle Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Şam'da Önemli Temaslarda Bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yaptığı ilk ziyarette, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmelerde Barrot, Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdi ve geçmişte yaşanan zorlukların ardından yeni bir umut doğduğunu vurguladı.

Yeni Bir Umut İçin Mesajlar Verildi

Barrot, yaptığı konuşmada, “halkı yerinden edilen ve sürülen” ile “halkına zulmeden suçlu mafya rejiminin” bulunduğu bir manzarayı dile getirdi ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından “yeni bir umut” doğduğunu ifade etti. “Egemen bir Suriye, istikrarlı bir Suriye, yatışmış bir Suriye umudu” diyen Barrot, bu umudu “kırılgan ama gerçek” olarak tanımladı.

Fransa'nın Suriye Halkının Yanında Olma Kararlılığı

Fransa’nın Suriye halkının yanında olma kararlılığını yineleyen Barrot, Suriye’deki geçiş hükümetine ilişkin üç önemli mesaj verdiklerini açıkladı. Bunların ilki, “Suriyelilere ait bir Suriye” mesajı olup, tüm etnik ve dini grupların siyasi olarak temsil edilmesini içerdiğini belirtti.

Yeni anayasanın hazırlanmasına Fransa’nın hukuki ve teknik destek sağlayacağını vurgulayan Barrot, tüm tarafların yönetime katıldığı bir sistem inşa edilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, Suriye için Fransa’nın öncülüğünde uluslararası tarafların katılımıyla bir konferans düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Uzlaşı ve Egemen Suriye Vurgusu

Barrot'un ikinci mesajı, uzlaşı konusuydu. Adaletsiz bir uzlaşının kabul edilemeyeceğini belirten Barrot, Sednaya Hapishanesi'nde gördükleri durumun daha aşikar hale geldiğini ifade etti. Suriye’nin “cezasızlıkla” mücadelesine destek vereceklerini dile getirdi.

Üçüncü mesajında ise “egemen ve güvenli bir Suriye” inşasına dikkat çeken Barrot, ülkenin kuzeyinde silahların susması gerektiğini ve siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye’de DEAŞ ile mücadelelerinin sürdüğünü ve yeni bir DEAŞ yapılanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.