Fransa, Düzensiz Göçle Mücadelede Sınır Güvenliğini Artırıyor

Fransa'nın Yeni Sınır Güvenliği Önlemleri

Fransa Başbakanı François Bayrou, düzensiz göçle mücadele kapsamında "sınır birliklerini" ülkenin tüm sınırlarına konuşlandıracaklarını duyurdu. Bayrou, göçü kontrol altına almaya yönelik bakanlıklar arası komiteyi topladı ve komite toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, atacakları yeni adımları detaylandırdı.

Sınır Birliklerinin Yaygınlaştırılması

Bayrou, daha önce Fransa-İtalya sınırında uygulanan "sınır birliği" projesinin tüm sınırlara genişletileceğini açıkladı. Bu birliklerin bünyesinde polis, jandarma teşkilatı çalışanları ve sınır personeli yer alacak.

Düzensiz Göçle Mücadelenin Önemi

Bu yeni adımlarla düzensiz göçle mücadele etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayrou, "İltica meselesi günümüzde sınırları aşmak için yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır." dedi. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelenin Fransa'nın önceliklerinden biri haline geleceğine dikkat çekti.

Cezayir ile İlişkiler ve Göç Anlaşması

Bayrou, Cezayir'in Fransa tarafından sınır dışı edilen vatandaşları kabul etmediğini belirterek, bunun iki devletin 1968 yılında imzaladığı anlaşmalara aykırı olduğunu ifade etti. Cezayir makamlarına, geri alınması gereken "hassas" profilli Cezayirlilerin listesini ileteceklerini söyleyen Bayrou, "Yanıt gelmezse bu anlaşmaları feshetmek tek seçenek olacak ancak bu, istediğimiz bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Barrot'tan Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BFMTV'ye verdiği röportajda, "Fransızların çıkarını savunmak" amacıyla Cezayirli yetkililere yönelik yeni diplomatik kısıtlama kararları aldıklarını bildirdi. Fransa ve Cezayir, 1968 yılında Tercihli Göç Anlaşması'nı imzalamıştı; bu anlaşma, Cezayirli vatandaşların Fransa'ya geliş, gidiş, istihdam ve ikamet şartlarını düzenliyor.