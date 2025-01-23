Fransa, Filistin Devletini Tanımanın Tabu Olmadığını Vurguladı

Fransa, Filistin Devletini Tanımanın Tabu Olmadığını Yeniledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki açıklamalarını yineleyerek, "Filistin Devletini tanımanın tabu olmadığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lemoine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarına yönelik İsrailli uygulamalar ve yapılan şiddetin kınanması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumu, iki devletli çözüm perspektifini zayıflatan bir etken olarak değerlendirdi.

Lemoine, Macron'un daha önceki beyanatlarını hatırlatarak, Filistin Devletinin tanınmasının gerektiği durumlarda yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese uyulmasını talep eden Lemoine, "Bundan sonra bizim için önemli olan ikinci aşama, Gazze'ye insani yardımın girmesidir. Bunun devam etmesini umuyoruz, çünkü Filistin halkının acil ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

Lemoine, İsrail hükümeti ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklere de dikkat çekerek, İsrail askerlerinin 26 Ocak'tan önce Güney Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini hatırlattı ve tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı.

Daha geniş ekonomik durumu ele alan Lemoine, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında olası bir ticaret savaşının çıkmasının kimse için faydalı olmayacağını belirtti. Macron, 16 Şubat 2024 tarihinde Filistin Devletini tanımanın tabu olmayacağını vurgulamıştı.