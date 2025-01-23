DOLAR
35,63 0%
EURO
37,23 -0,25%
ALTIN
3.156,66 0,03%
BITCOIN
3.729.112,29 -0,3%

Fransa, Filistin Devletini Tanımanın Tabu Olmadığını Vurguladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devletini tanımanın tabu olmadığını ifade etti ve insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:01
Fransa, Filistin Devletini Tanımanın Tabu Olmadığını Vurguladı

Fransa, Filistin Devletini Tanımanın Tabu Olmadığını Yeniledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki açıklamalarını yineleyerek, "Filistin Devletini tanımanın tabu olmadığını" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lemoine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarına yönelik İsrailli uygulamalar ve yapılan şiddetin kınanması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumu, iki devletli çözüm perspektifini zayıflatan bir etken olarak değerlendirdi.

Lemoine, Macron'un daha önceki beyanatlarını hatırlatarak, Filistin Devletinin tanınmasının gerektiği durumlarda yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese uyulmasını talep eden Lemoine, "Bundan sonra bizim için önemli olan ikinci aşama, Gazze'ye insani yardımın girmesidir. Bunun devam etmesini umuyoruz, çünkü Filistin halkının acil ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

Lemoine, İsrail hükümeti ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklere de dikkat çekerek, İsrail askerlerinin 26 Ocak'tan önce Güney Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini hatırlattı ve tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı.

Daha geniş ekonomik durumu ele alan Lemoine, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında olası bir ticaret savaşının çıkmasının kimse için faydalı olmayacağını belirtti. Macron, 16 Şubat 2024 tarihinde Filistin Devletini tanımanın tabu olmayacağını vurgulamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı
2
Erdoğan ve Kagame’den Barış Mesajı: Ruanda ile Kongo İhtilafında Türkiye Desteğine Açık
3
Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu
4
Hırvatistan, Sırbistan'a 5 Vatandaşının Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Nota Gönderdi
5
Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
6
Kagame'den Erdoğan'a Takdir: "Somali ve Etiyopya'yı Bir Araya Getirdiniz"
7
İtalya'da Aşırı Sağcı Lig Partisi'nden DSÖ'den Çekilme Teklifi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları