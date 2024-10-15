Fransa, Gazze'deki Sivil Altyapılara Yapılan Saldırıları Kınadı

Fransa, Gazze'deki Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya, Nusayrat ve Eş-Şati mülteci kampları ile Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı sivil altyapılara yönelik defalarca yaptığı saldırıları kınadı.

Açıklama Dışişleri Bakanlığından Geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ağır saldırıların ciddiyetinin kaygı verdiği ifade edildi. Saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybının yaşandığı belirtildi. Bakanlık, "Sivillerin zorla yerinden edilmesi, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak kabul edilmektedir." şeklinde bir ifade kullandı.

Sivillere Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in Cibaliya, Nusayrat ve Eş-Şati mülteci kamplarına yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve "Sivillere karşı gerçekleştirilen bu tür saldırılar, kabul edilemez." denildi.

İnsani Yardımlara Erişim Talebi

Fransa, ayrıca İsrail'den tüm sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması talebinde bulundu.

Hizbullah'ın Saldırısı da Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın İsrail ordusuna ait bir askeri üsse düzenlediği saldırıyı kınadı ve Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Açıklamada, Hizbullah'ın bu tür saldırılara son vermesi çağrısında bulunuldu. Hizbullah, Hayfa'nın güneyindeki bir üssü İHA ile hedef aldığı saldırıda 4 İsrail askerinin ölümüne ve 58 askerinin yaralanmasına neden oldu.

Sosyal Medya Üzerinden Gelen İddialar

Hizbullah'ın saldırısı sırasında, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de hedef alınan üste olduğu ve olayda hayatını kaybettiği yönünde iddialar sosyal medya üzerinde dolaşmaya başladı.