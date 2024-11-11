Fransa-İsrail Futbol Maçında Filistin Bayrağına Yasak

Fransa-İsrail Futbol Maçına Filistin Bayrağı Yasağı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 14 Kasım 2023'te düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına Filistin bayrağı getirilmeyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu önemli maçı Stade de France'dan takip edecek.

Güvenlik Önlemleri

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, maçı izlemeye gelen taraftarların, stada girmeden önce iki aşamalı güvenlik kontrolünden geçeceğini duyurdu. Sadece Fransa ve İsrail bayraklarına izin verileceği belirtildi. Üst araması ve kimlik kontrolüne onay vermeyen taraftarların stada alınmayacağı vurgulandı.

Maç sırasında sahaya yakın tribünlerin boş bırakılacağı ve stadın içinde sivil polislerin görev yapacağı bildirildi. Ayrıca, İsrailli futbolcuların güvenliği ise özel polis timi RAID ekiplerince sağlanacak.

İsrail Makamlarının Tavsiyeleri

İsrail makamları, vatandaşlarına bu maça katılmamaları konusunda tavsiyede bulundu. Fransa'daki güvenlik önlemleri, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sırasında yaşanan olayların ardından ciddi bir şekilde artırıldı.

Yoğun Güvenlik Tedbirleri

Maç günü, stadyum çevresinde oluşturulacak güvenlik alanına girebilmek için özel bir akreditasyon almanız gerekecek. Taraftarların stada çanta ve şişe getirmeleri yasaklandı. Ayrıca, yerel saatle 15.30'da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Maç gününde, başkent Paris ve Saint-Denis'te toplam 4000 polis ve jandarma görevli olacak. Statta ise 1400 çalışan bulunacak.

Önceki Olayların Etkisi

Amsterdam'da gerçekleştirilen Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrailli taraftarların, Filistin destekçilerine yönelik saldırılarda bulunduğu ve provokasyonlarla olay çıkardığı biliniyor. Bu olaylarla ilgili olarak 63 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.