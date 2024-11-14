Fransa-İsrail Futbol Maçında Taraftar Kavgası

Paris'te oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında İsrailli taraftarlar arasında kavga çıktı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:46
Fransa-İsrail Futbol Maçında Taraftar Kavgası

Fransa-İsrail Maçında Gergin Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında gergin anlar yaşandı. Olay, Saint-Denis'teki Stade de France'ta meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrailli taraftarlar, tribünlerde bazı Fransız taraftarları darbetti. Kavganın sebebi henüz netlik kazanmadı, ancak olaylar büyük bir endişeye yol açtı.

Sosyal Medyada Yaygınlaşan Görüntüler

Olayın görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve özellikle spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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